Kağıtsporlu minik masa tenisçilerden 2 derece

Minikler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum´da sona erdi. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi Spor Salonunda yapılan Türkiye Şampiyonasına erkeklerde 133, kızlarda ise 106 olmak üzere toplam 239 sporcu katıldı. Şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu minik sporcular 2 derece elde etti. Çorum’daki Minikler Ferdi Türkiye Şampiyonasına ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü alt yapıdan yetiştirdiği 9 sporcusu ile zorlu şampiyonada mücadele etti.

Şampiyonaya katılan sporculardan Bayanlarda Ekin Burak 2.’lik kürsüsüne çıkarken Erkeklerde Efe Sabur 4. olarak büyük sevinç yaşadı. Müsabakaların ardından kürsüye çıkan masa tenisçiler protokol yetkililerinden kupa ve madalyalarını aldı.