Kağıtsporlu minik masa tenisçilerinden büyük başarı

Küçükler Bölge Takım Şampiyonası'nda Marmara Bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtspor'un masa tenisçileri, ikinci oldu.

Balıkesir, Samsun, Adana ve Van´da oynanan ‘'Küçükler Bölge Takım Şampiyonası''na Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un küçük masa tenisçileri de katıldı. Şampiyonada Balıkesir´de bulunan Yeni Spor Salonu´nda Marmara bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Kağıtsporlu masa tenisçiler, zorlu şampiyonadan ikinci olarak ayrıldı.

Masa tenisinde bölgelerin canlanması ve bölge takımlarının müsabaka sayılarının artması için düzenlenen Küçükler Bölge Takım Şampiyonası'nda 4 şehirden katılan takımlar yer aldı. Şampiyonada Marmara bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular zorlu şampiyonadan ikinci olarak ayrıldı.