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Kağıtsporlu minik masa tenisçilerinden büyük başarı

Küçükler Bölge Takım Şampiyonası’nda Marmara Bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtspor’un masa tenisçileri, ikinci oldu.

Küçükler Bölge Takım Şampiyonası'nda Marmara Bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtspor'un masa tenisçileri, ikinci oldu.


Balıkesir, Samsun, Adana ve Van´da oynanan ‘'Küçükler Bölge Takım Şampiyonası''na Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un küçük masa tenisçileri de katıldı. Şampiyonada Balıkesir´de bulunan Yeni Spor Salonu´nda Marmara bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Kağıtsporlu masa tenisçiler, zorlu şampiyonadan ikinci olarak ayrıldı.


Masa tenisinde bölgelerin canlanması ve bölge takımlarının müsabaka sayılarının artması için düzenlenen Küçükler Bölge Takım Şampiyonası'nda 4 şehirden katılan takımlar yer aldı. Şampiyonada Marmara bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular zorlu şampiyonadan ikinci olarak ayrıldı.

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