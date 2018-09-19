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Kağıtsporlu miniklerden bronz madalya

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu taekwondocuları Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasından 2 bronz madalyayla döndü.


Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2018 Yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası bu sene 11-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. 72 ilden 3230 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu taekwondocular 2 bronz madalya ile döndü. Türkiye genelinden yoğun katılımla gerçekleştirilen şampiyonada 155 sporcunun mücadele ettiği minikler 30 kg kategorisinde Büyükşehir Kağıtsporlu Esin Eslem Ersin, bronz madalya almayı başardı. Şampiyonada 50 kg'da 115 sporcunun arasında şampiyonluk için mücadele eden bir diğer Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Dilan Yılmaz, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları federasyon yetkilileri ve protokol tarafından kürsüye çağrılarak verildi.

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