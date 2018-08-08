Kağıtsporlu Murat İlbilgi Avrupa Şampiyonu oldu

İlbilgi finalde rakiplerine 38 puanla fark atarak altın madalyayı boynuna taktı.

Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Murat İlbilgi başarılarına bir yenisi daha kattı. 2017’de İtalya’da düzenlenen Dünya Kupasında 3. olan İlbilgi, Trap Genç Erkekler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonasından Şampiyon olarak döndü. Başarılı sporcu finalde rakiplerine 38 puanla fark atttı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avusturya’da düzenlenen Atıcılık Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya altın madalya kazanan milli sporcu Murat İlbilgi’yi tebrik etti.

Büyükler kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılardan Tolga Tuncer 125’de 123 attı. Yaptığı bu başarılı atışla finallere kalan Mavi Beyazlı sporcu finalde dereceye girmeye hak kazanamadı.

Bülten No:1537