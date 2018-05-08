Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonasında Kocaeli’ni temsil ettiler. Şampiyonada Mavibeyazlı Havva Alyurt Türkiye Şampiyonu, Yavuz Akçay Türkiye 2.si, Yavuz Acar, Türkiye 3.sü oldu.

Ayrıca çiftler kategorisinde Yavuz Acar ve Havva Alyurt, çiftler Türkiye Şampiyonluğu kazandılar. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.