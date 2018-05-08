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08 Mayıs 2018 15:42

Kağıtsporlu sporculardan Paralimpik Bocciacılar Türkiye Şampiyonası’ndan 4 madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular, katıldıkları Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonası’ndan 4 madalya ile döndüler.

Kağıtsporlu sporculardan Paralimpik Bocciacılar Türkiye Şampiyonası’ndan 4 madalya

08 Mayıs 2018 15:42


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonasında Kocaeli’ni temsil ettiler. Şampiyonada Mavibeyazlı Havva Alyurt Türkiye Şampiyonu, Yavuz Akçay Türkiye 2.si, Yavuz Acar, Türkiye 3.sü oldu.


Ayrıca çiftler kategorisinde Yavuz Acar ve Havva Alyurt, çiftler Türkiye Şampiyonluğu kazandılar. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.




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