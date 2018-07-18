Kağıtsporlu Tanju Gemici Başpehlivanlığa yükseldi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 3 madalya ile döndü.

Türkiye’nin dört bir yanından en iyi pehlivanların katıldığı organizasyon sıcak havanında etkisi olmasına rağmen kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Kırkpınar’da Başaltında mücadele eden Kağıtspor’un başarılı Güreşçisi Tanju Gemici başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başpehlivanlığa çıkmak için son basamak olan başaltı boyunda rakiplerini bir bir yenen Tanju 3. olmayı başardı. Bu sonuç ile Gemici Başpehlivanlığa yükseldi.

Kocaeli’ne diğer madalyalar ise küçükorta büyük boy kategorilerinden geldi. Sezon başında boy atlama özelliği taşıyan Antalya Kumluca yağlı güreşlerinde küçükorta küçük boyda birinci olarak küçük orta büyük boya çıkan Kağıtsporlu Barış Bayev finale kalmayı başardı. Aynı boyda güreşen bir diğer Kağıtsporlu Osman Hazar ise beş rakibini yenerek yarı final müsabakasında çekilen kura sonucu takım arkadaşı Barış Bayev’le eşleşti rakibine yenilen Osman Hazar üçüncü olarak büyük orta boyuna çıkmaya hak kazandı.

Final müsabakasında ihtarlar sonucu Antalyalı rakibine yenilen Barış Bayev’de ikinci olarak büyük orta boyuna çıkan bir diğer sporcu oldu. Derece yapan sporcuların dışında Türkiye Güreş Federasyonun almış olduğu kararla boy atlama kriterlerine uyan küçük orta büyük boy sporcusu Tunahan Özgül büyük orta boyuna büyükorta boyunda güreşen Mustafa Arslan ise başaltına çıkmaya hak kazandılar.