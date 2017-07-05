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05 Temmuz 2017 17:01

Kağıtsporlu tekvandocular Trakya’dan başarıyla döndüler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu tekvandocular, Kırklareli’nde düzenlenen turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiler.

Kağıtsporlu tekvandocular Trakya’dan başarıyla döndüler

05 Temmuz 2017 17:01


Türkiye Master Spor Organizasyon ve Spor Engel Tanımaz Dernekleri’nin öncülüğünde Kırklarleli’nde 1.TÜMSO Trakya Tekvando Turnuvası düzenlendi. 8 İlden gelen 23 kulüpten 300’den fazla sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü iki antrenör, on altı sporcuyla katıldı. Zorlu müsabakalara sahne olan turnuvada mavi beyazlı tekvandocular, başarılı sonuçlar elde etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu tekvandocular, turnuvada dört şampiyonluk, üç üçüncülük olmak üzere toplam yedi derece kazandı. Turnuva’da yüksek performans gösteren Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu tekvandocular müsabakaların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldılar.




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