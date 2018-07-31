Kağıtsporlu Tuğçe zirveyi bırakmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporu’un başarılı Judocusu Tuğçe Beder zirveyi bırakmıyor. Beder, katıldığı son 3 Avrupa Kupasından madalya ile dönmeyi başardı.

Büyükşehir Kağıtspor’un Dünya 3. sporcusu Tuğçe, geçen hafta Çek Cumhuriyeti’nde kürsünün zirvesine çıkıp altın madalya kazanmıştı. Mavi Beyazlı sporcu son olarak Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen 38 ülkeden 565 sporcunun yarıştığı Judo Gençler Avrupa Kupasında mücadele etti. Milli takımı temsilen 48 kiloda mindere çıkan Tuğçe Beder, şampiyon oldu. Girdiği son 3 Avrupa kupasında 2 Altın 1 gümüş madalya kazanan Büyükşehir Kağıtspor’lu Tuğçe Beder, Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi büyük bir başarıya imza attı.