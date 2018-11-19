Kağıtsporlu Zeynep Dünya Şampiyonu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcusu Zeynep Çelik Aydın, Görme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda (IBSA) şampiyon oldu.

Portekiz'in Odivelas kentinde başlayan Görme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda (IBSA) finale çıkan Zeynep Çelik Aydın final müsabakasında Japon rakibi J. Hirose'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarı ile Dünya sıralamasında zirvedeki yerini koruyan Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu, IBSA Dünya Judo Şampiyonası'nda ilk kez Dünya Şampiyonluğu gururunu yaşadı.

Görme engelli judocu Zeynep, IBSA büyükler dünya sıralamasında 57 kiloda 880 puanla ilk sırada yer alıyordu. İkinci sıradaki Japon sporcu Junko Hirose'nin ise 560 puanı bulunuyordu. Dünya Judo Şampiyonası'nda elde etmiş olduğu başarılı sonuç ile zirvedeki yerini koruyan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu, bu sonuçlar ile Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarına katılmayı garantilemiş oldu.