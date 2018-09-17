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Kalbine yenik düşen emekli gazeteci hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Günaydın Gazetesi eski yazı işleri müdürü Ali Kemal Yıldırım, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Günaydın Gazetesi eski yazı işleri müdürü Ali Kemal Yıldırım, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.


Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde yaşayan Günaydın Gazetesi eski yazı işleri müdürü Ali Kemal Yıldırım (68), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Yıldırım'ın cenazesi, Kuruçeşme Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakibe kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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