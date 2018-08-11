Kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme yeni Mahalle bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Barış Ç. (30) idaresindeki 34 LHR 50 plakalı otomobil, Kuruçeşme Yeni Mahalle bağlantı yoluna dönmek isterken kaldırıma çıkarak takla attı. Takla atan otomobil içerisinde bulunan Barış Ç. ve yanındaki İ.Ç. isimli vatandaş kişi yaralanarak araçta mahsur kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Barış Ç. İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne, İ.Ç. ise özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebi ile bir bölümü trafiğe kapatılan yol, takla atan otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.