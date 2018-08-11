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11 Ağustos 2018 23:05

Kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

11 Ağustos 2018 23:05


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme yeni Mahalle bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Barış Ç. (30) idaresindeki 34 LHR 50 plakalı otomobil, Kuruçeşme Yeni Mahalle bağlantı yoluna dönmek isterken kaldırıma çıkarak takla attı. Takla atan otomobil içerisinde bulunan Barış Ç. ve yanındaki İ.Ç. isimli vatandaş kişi yaralanarak araçta mahsur kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Barış Ç. İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne, İ.Ç. ise özel bir hastaneye kaldırdı.


Kaza sebebi ile bir bölümü trafiğe kapatılan yol, takla atan otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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