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11 Mayıs 2018 16:30

Kalp Sağlığı Haftası Kartepe’de kutlandı

Kalp Sağlığı Haftası sebebiyle, Kartepe Belediyesi ve özel bir hastane işbirliğiyle kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi vermek, kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Kalp Sağlığı Haftası Kartepe’de kutlandı

11 Mayıs 2018 16:30


Etkinliğe Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, özel hastane Kalp Sağlığı Ekibi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fuat Büyükbayrak ve davetliler katıldı. Halka açık düzenlenen söyleşide, Doç. Dr. Fuat Büyükbayrak Kalp ve Damar hastalıklarında risk faktörleri, Kardiyovasküler hastalıkların tedavi yöntemleri, kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.


Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ölümlerin birinci sırasını oluşturduğuna dikkat çeken Büyükbayrak, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, stres ve aşırı kilodan uzak durulması gerektiğini, kalbimizi korumanın ve sağlıklı bir yaşam tarzı seçmenin bizlerin elinde olduğunu ifade etti. Söyleşinin ardından Kalp Sağlığı Haftası pasta kesimiyle kutlandı. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek için, katılımcılara üzerinde ‘Kalbinizi koruyun, içinde sevdikleriniz var’ notunun basılı olduğu kalp şeklindeki şekersiz çikolatalar dağıtıldı.




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