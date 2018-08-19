Kamp çadırında çıkan yangın, paniğe neden oldu

Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatilcilerin akın ettiği Cebeci’de . Şener D. isimli bir vatandaş tarafından kurulan kamp çadırında piknik tüpünün çadırı tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması sebebi ile büyüyen yangın, kısa sürede yanında bulunan bir binaya ve Memiş Bayındırlı’ya ait 34 PY 2881 plakalı otomobil ile Berat Esen’e ait 41 R 0665 plakalı otomobile sıçradı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yangın kısa sürede kontrol atına alınarak söndürüldü. Yangında kamp çadırı kullanılamaz hale gelirken, bina ve araçlarda hasar oluştu. Kefken Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruştura başlattı.