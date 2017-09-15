Kamu kurumlarına yönelik Kurumsal İletişim Semineri tamamlandı

Basın İlan Kurumu tarafından İstanbul’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik Kurumsal İletişim Eğitimi, 5 günlük eğitim programının ardından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tatil Köyü’nde gerçekleştirilen sertifika programıyla tamamlandı. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve kurumsal iletişim eğitimi alan kursiyerler katıldı.

“Osmanlı’dan aldığımız mirası unuttuk”

Programda konuşma yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, “Tabi kurumsal iletişim denilince sadece iletişimde kullanılan modern araçlar söz konusu değil. Bir de bunun içerik tarafı var. Kısaca resmi yazışmalar ilk akla geleni bunun. Ama bundan ibaret değil. Sanıyorum eğitim programımızın da önemli bir kısmını teşkil ediyordur. Kurumların mesela değişik faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaştıkları bültenlerin hazırlanması ve bunların paylaşılması. Burada benim memuriyet hayatım boyunca hep içimi çektiğim bir hadise. Bizler tabi ki Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Osmanlı’dan çok önemli bir deneyim ve miras devraldığımızı ve bu mirasın ne yazık ki Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 40’lı 50’li 60’lı yıllara doğru gelindiğinde zaman içinde eridiğini görüyoruz. Biz bu böyle olsun istemiyoruz ama bir daha geri dönmemek üzere sanki arşivlerde gizli ve saklı kalacağı gibi bir korkuya da kapılmamak elde değil. Osmanlı bürokrasisine baktığımız zaman en resmi evrakların kayıtlarından tutunuz, içeriklerinin oluşturması bile başlı başına şaheser desek bilhassa abartmış olmayız. Ben devlette bürokrat olarak çalıştığım için kendi tecrübelerime istinaden görüşüm bu ki az öncede aktardığım üzere bu tecrübe unutulmuş, terk edilmiş durumda. Fakat içinde bulunduğumuz teknoloji çağı, teknolojik ilerlemeler bu mirası tekrar keşfedip başta bürokrasiler olmak üzere tekrar bunların ilgililerine hatta sivil vatandaşlara dahi bu imkanların sağlanabileceği fikrini bize ilham etmiş durumda” dedi.

“İnsanın hiçbir zaman yaptığı iş kendi kalitesini aşmaz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Karaca’nın ardından kürsüye gelen Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başbakanlık Baş Müşaviri Adnan İnanç, “Basın İlan Kurumunun ilk işlerini biliyoruz. Bizim muhtelif çalışmalar içerisinde en muhtelif olarak gördüğümüz, basının en sağlıklı bir şekilde görevini ifa edebilmesi. Benim de en çok ilgimi çeken taraf olarak altını çizmek ve bu yönüyle ilgili çalışmaları takdim etmek istiyorum. Biz biliyoruz ki bir insanın hiçbir zaman yaptığı iş kendi kalitesini aşmaz. Bir insan ne kadar kaliteli, ne kadar nitelikli, ne kadar derinlikliyse yaptığı işin kalitesi de bir o kadar fazla olacaktır. Niteliksiz bir insandan çok nitelikli bir iş görülemez. Dolayısıyla bir insanın formasyon yüksekliği, derinliği, düşünsel yeteneği, fikri ve bilgi teknoloji konusundaki bilgisi, işinin kalitesini etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

“Millet ve devlet olarak ayakta kalışımızda iletişim çok önemli”

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, “Kurumları da gözden geçirdiğimiz zaman çalışmanın içerik açısından oldukça tatmin edici olduğunu gördüm. Bu içeriği oluşturan kurumlara teşekkür ediyorum. İletişim kurumların, devletlerin ve milletlerin işleyişinde ana unsurlardan bir tanesidir. Karşı taraftan bilgi alabilesiniz ki ne olduğunu bilebilesiniz. Ülkelerin ya da milletlerin savaşı cephede olmuyor. Artık savaş bilgi ağırlığından oluyor. O halde biz mevcut potansiyelimizi ve ne yaptığımızı, imkanlarımızın ne olduğunu bilemezsek başkalarının yönetmesine tabi olacağız. Bizim millet olarak ve devlet olarak ayakta kalışımızda iletişim vasıtası çok önemli. Hocalarımız hem akademik camiadan seçilmiş hem de piyasada çalışmış kişilerden seçilmiş. Hocalarımızda bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip eden ve bizimle paylaşmakla mükellef olan değerli insanlar. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara öncü olmasını diliyorum. Çalışmaya katılan arkadaşlarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İletişim insan olarak hepimizin önceliği”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise “İletişim insan olarak hepimizin önceliği. 2004 yılında büyükşehir belediye başkanı oldum. Haftalık toplantılarımız oluyor. Dedim ki şu iş niye gecikti arkadaşlar diye sordum. Bir tane daire arkadaşım dedi ki, başkanım ben yazıyı yazdım. Kime yazdınız. Falan daire başkanlığına. Bir hafta cevap verme süresi varmış. Peki dedim bu yazı yazdığın binanın uzaklığı ne kadar. Hemen yan yana. Böyle bir iletişim olur mu? Demek ki iletişim kurmaya niyetin yok senin. Böyle bir iletişim yok. Demek ki bu kendi aranızda böyleyse sizin halkla hiç iletişim yok. İnsana değer vereceğiz. Değer verdik mi işler kolay. Bizde de bu çalışmaları yapalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak da Valiliğimiz olarak da büyük katılımla gerçekleştirelim. Çok yararlı olduğuna inanıyorum. Başta genel müdürümüz ve ekibini bütün hocalarımı kutluyorum” dedi.

“Kriz anlarında iletişim önemli bir yer alıyor”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şöyle konuştu:

“İletişim oldukça önemli. İşin esasını oluşturuyor. Bu kişisel iletişim, kurumsal iletişim farklı birçok noktada hangi noktadan bakarsak bakalım oldukça önemli gördüğümüz bir alan. İletişimlerimizin görev yaptığımız alan ve yer itibariyle bize önemli katkıları, avantajları ve dezavantajları oluşturabiliyor. Özellikle kriz anlarında iletişim önemli bir yer alıyor. Sosyal medyada ya da gazetenin köşesinde bir bilgi yer alabiliyor. Siz o bilgiyi bilmiyorsanız ve vereceğiniz cevapla farklı bir noktaya taşıyamıyorsanız bunun sıkıntısını yaşayabiliyorsunuz. Bir bilginin bazen 10 dakika bile geç paylaşılması ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktırabiliyor. Kurumsal iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemli sorunların oluşmasını da başlangıçta önlemiş oluyor. Birçok kurumumuzun önemli çalışmaları var. Fakat vatandaşın ve kamuoyunun bundan bilgisi olmadığını görüyoruz. Büyük emeklerle ortaya konan birçok proje ve çalışmanın kurumsal iletişim kanallarının açık olmaması nedeniyle yeterince aktarılmadığını görüyoruz. Dünya hızla gelişiyor, değişiyor sosyal medya artık farklı bir alan haline geldi. Her saniye takip etmeniz gereken bir alan. Bu konularda duyarlı, hassas, konusunda duyarlı ve yetenek sahibi arkadaşlarla bu çalışmayı yürütmemiz gerekiyor.”

Tören Kurumsal İletişim Semineri’nin katılımcılarına protokol üyeleri tarafından sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.