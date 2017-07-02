Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 18:31

Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kandıra yolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

02 Temmuz 2017 18:31


Kaza saat 17.00 sıralarında İzmit-Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametine giden Emre Özabravcı idaresindeki 34 LJ 6332 plakalı otomobil, Çayırköy mevkiinde karşı yönden gelen Muzaffer Sarı idaresindeki 34 ZU 917 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki araç yol ortasında kalırken otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kazaya karışan otomobil sürücüsü Emre Özabravcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, cenaze aracına alınarak İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!