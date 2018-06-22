Kamyonet hırsızı tutuklandı

Olay, 21 Haziran akşamı İstanbul Ümraniye’de meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Ufuk Ş.’ye (28) ait kamyoneti gece saatlerinde evinin önünden çalan O.C., Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken araç arıza yaptı. TEM Otoyolu Körfez turnikeleri mevkiinde yol kenarında duran aracı fark eden ekipler, O.C.’nin durumundan şüphelendi. Plakayı sorgulayan ekipler plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi. Daha sonra şase numarasının sorgulanması sonucunda kamyonete takılı olan plakaların başka bir araca ait olduğu ve kamyonetin çalıntı olduğu belirlendi.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamyonet sürücüsü O.C.’yi (19) gözaltına aldı. Çalıntı kamyonete takılı olan 31 D 7211 plakasının ise O.C.’nin babasının aracına ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.