Kamyoneti ile çarptığı adamın ölümüne neden olan şahıs 9 yıl sonra yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2009 yılında kamyoneti ile çarptığı bir yayanın ölümüne neden olup olay yerinden kaçan şahıs, olaydan 9 yıl sonra hurda toplarken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 2009 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halit Kızılırmak isimli bir vatandaş caddede yürürken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet kendisine çarparak ölümüne neden oldu. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Halit Kızılırmak'a çarparak ölümüne neden olan kamyonetin ve sürücüsünün kimliği belirlenemedi.

Yeniden soruşturma başlatıldı çarpan araç ve sürücü 9 yıl sonra bulundu

Yaşanan olaydan 9 yıl sonra Gebze Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın incelemesi için tekrar soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan ve 2 ay süren incelemelerde Halit Kızılırmak'ın ölümüne neden olan aracın Hüseyin K. (40) isimli bir şahsa ait 41 BU 312 plakalı belirlendi. Kimliği belirlenen şahısın yakalanması için çalışma başlatan ekipler tarafından düzenlen operasyonda Hüseyin K., hurda toplarken yakalandı.

İzini kaybettirmek için önce kasayı değiştirdi sonra kamyoneti sattı

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın yapılan incelemelerinde Halit Kızılırmak'a çarptığı kamyonetin daha sonra tanınmaması için kasasını değiştirdiğini ve bir süre sonra satarak yeni bir kamyonet satın aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin K. daha sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.