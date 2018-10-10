Kamyonetin çarptığı kamyonet metrelerce 2 teker üzerinde gitti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonetin yandan çarptığı bir başka kamyonet metrelerce 2 teker üzerinde giderek devrilmekten son anda kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı.

Kocaeli ve Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücülerin dikkatsizliği ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalar film sahnelerini aratmadı.

İlk kaza, Kartepe ilçesinin Köseköy Mahallesi Atark Caddesi ile Çuhane Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde yolun karşına geçtiği görülen bir kamyonet, Çuhane Caddesi'nde seyir halinde olan bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, metrelerce 2 tekerinin üzerinde giderek, devrilmekten son anda kurtuldu. Film sahnelerini aratmayan kazada, kamyonetin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Kartepe ilçesinin D-100 karayolu Kösekeöy Kavşağı'nda meydana gelen bir diğer kazada ise hızla gelen bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yolda bekleyen diğer araçlara çarparak durabildi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla geldiği görülen hafif ticari araç, yolun karşısına geçen hafif ticari araçla çarpışıyor. Diğer araçlara çarparak durabilen araçların içerisindeki vatandaşların kaza sonrasında dışarı çıkıyorlar.

Kent Güvenlik kameralarına yansıyan ve film sahnelerini aratmayan kazaların bir diğer adresi ise Sakarya oldu. Sakarya'da yolun karşısına geçmek isteyen bir otomobile karşı yönden gelen hafif ticari araç hızla çarptı.

Sakarya'da meydana gelen başka bir kazada da yan yoldan ana yola giren bir otomobile çarpmamak isteyen bir otomobil sürücüsünün yolun güvenlik şeridine döndüğü görüldü. Hızla güvenlik şeridine giren otomobil, yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çıkarak yaklaşık 3 metre uçtu ve yol kenarında bekleyen başka bir otomobile çarparak durabildi.