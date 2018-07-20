Kamyonların akülerine dadanan hırsızlar, polisten kaçamadı

Olay, 7 Haziran’da Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müştekiler sabah uyandıklarında kamyonlarında akülerin olmadığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı incelemeler başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin E.D. (29) ve M.B. oldukları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler İstanbul’un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde yakalanarak, Kocaeli’ye getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden M.B. serbest bırakılırken, E.D., Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.