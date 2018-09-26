Kamyonun altında kalan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.K. idaresindeki 33 PF 366 plakalı kamyon ile Mehmet Servet Avcıoğlu (51) yönetimindeki 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü minibüs aynı istikamette seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs, yan yatan kamyonun kupası altında kalarak metrelerce sürüklenirken, kamyon kasasında bulunan tonlarca lahana yola serildi. Kazada kamyon sürücüsü K.K. ve minibüs sürücüsü Mehmet Servet Avcıoğlu araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Sağlık durumu ağır olan Mehmet Servet Avcıoğlu, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan K.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatıldı.