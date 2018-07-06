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06 Temmuz 2018 15:54

Kamyonuna aldığı Ganalı kadına tecavüz etmek isteyen sürücü gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden İzmit’e gelmek için kamyona binen Gana uyruklu kadını taciz ettiği iddiası ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonuna aldığı Ganalı kadına tecavüz etmek isteyen sürücü gözaltına alındı

06 Temmuz 2018 15:54


Olay 4 Temmuz’da Gebze’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’da bir üniversitede öğrenci olarak okuyan Gana vatandaşı J.A. (28) Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir arkadaşının evinde ikamet ediyordu. Dilovası’ndan İzmit’e gelmek için otobüse binen J.A., yanlış otobüse bindiğini fark ederek Gebze’ye indi. Türkçe de bilmeyen Ganalı kadın bu esnada yoldan geçen bir kamyoncuya çeviri programı aracılığıyla gitmek istediği yeri gösterdi. Kamyon sürücüsü de o tarafa gittiğini kadını bırakabileceğini söyledi.


Kamyon sürücüsü yaklaşık 20 dakika yol aldıktan sonra aracını tenha bir yere çekti. Daha sonra sürücü Ganalı kadını taciz etmeye başladı. Boğuşma sonrası J.A. kamyoncunun elinden kaçmayı başardı. Ganalı öğrenci olay sonrasında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kocaeli Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda kamyon sürücüsünün S.Y. (30) olduğu tespit edildi.


Polis ekipleri Ganalı kadına taciz ettiği iddiasıyla, kamyon sürücüsünü olaydan 24 saat geçmeden İzmit’te geldiği esnada kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.




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