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06 Ocak 2017 12:51

Kan bağışı kampanyasına Kocaeli Valsi’nden destek

Kan bağışı kampanyasına Kocaeli Valsi’nden destek

06 Ocak 2017 12:51

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kızılay’ın başlatmış olduğu kan kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın kan bağışı çağrısı üzerine harekete geçen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kan kampanyasına destek verdi. Valilik binasında gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra vali yardımcıları ve personel katıldı. Kızılay’ın başlatmış olduğu kan kampanyasına destek veren Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Kocaeli Valilimiz bünyesinde bu yerleşkemizde bulunan tüm kurum müdürlerimiz, personelimiz, kamu çalışanlarımızın Kızılay’ımızın başlattığı kan bağışı kampanyasında gönüllü olarak, kan verme etkinliğinde biraradayız” dedi.
Kocaeli’ne kurulması planlanan Kan Merkezi hakkında bilgiler veren Vali Güzeloğlu,” Kocaelimiz için Kızılay Genel Başkanıyla değerlendirmelerde bulunacağız. Kocaeli’nin potansiyeli ve alt yapı zenginliği doğrultusunda ’Bölge Kan Merkezi’nin kurulmasının da çabasını sergileyeceğiz. Biz bu anlamda Kocaeli olarak her türlü fedekarlığı yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu’nun kan bağışlayarak başlattığı destek doğrultusunda Kocaeli Valiliği’nde görevli personellerin kan bağışlarının gün boyunca devam edeceği bildirildi.



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