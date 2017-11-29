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29 Kasım 2017 14:29

"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapağı açık unutulan bir kanalizasyona düşerek sıkışan talihsiz atı kurtarmak için çalışma yapan itfaiye ekipleri, "at öyle kurtarılmaz’ diyen bir şahsın saldırısına uğradı.


29 Kasım 2017 14:29


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Şehit Enver Güven Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Sokak üzerinde Fikret Özariş’e ait olduğu iddia edilen bir at, kapağı açık unutulan kanalizasyona düştü. Atın kanalizasyona düştüğünü gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çaresizce kurtarılmayı bekleyen atın yanından ayrılmayan vatandaşlar, atın başını severek sakinleşmesini sağladı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise atı kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında olay yerine gelen bir şahıs ’at öyle kurtarılmaz’ diyerek itfaiye ekiplerine yumrukla saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, saldırganın uzaklaştırılmasının ardından olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla kanalizasyon giderinin etrafı kazıldı. Daha sonra itfaiye ekiplerince dikkatli bir şekilde ata zarar vermeden giderin etrafı kırıldı.


Uzun süren çalışmaların ardından kurtarılan ata ilk müdahale ise olay yerine çağrılan veteriner tarafından yapıldı. At daha sonra sahiplerine teslim edildi.




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