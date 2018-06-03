Geçtiğimiz yıllarda Başiskele ve Karamürsel belediyelerini yeni belediye hizmet binaları kazandıran Büyükşehir Belediyesi Kandıra için de yeni ve modern bir hizmet binası yapacak. Yeni hizmet binası Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi’nde yapılacak. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ait arazi üzerinde yapılacak olan belediye hizmet binası toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Kandıra Belediyesi yeni belediye hizmet binası için Büyükşehir Belediyesi’nde ihale düzenlendi. İhaleye iki firma teklif verdi. İhale komisyonunu teklifleri değerlendirmesinin ardından belirlenecek olan yüklenici firma yer tesliminden itibaren projeyi 450 günde tamamlayacak.

Hizmet binası üç blok halinde yapılacak. Bina tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, duş, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst borum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapını zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.