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20 Temmuz 2018 11:17

Kandıra bezi üretimi KO-MEK ile yaygınlaşacak

MEK ile yeniden hayat bulacak.

Kandıra bezi üretimi KO-MEK ile yaygınlaşacak

20 Temmuz 2018 11:17


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)yaklaşık iki bin yıllık geçmişe sahip olan ancak, unutulmaya yüz tutan Kandıra bezine yeniden hayat vermeye hazırlanıyor. KO-MEK bu amaç çerçevesinde, bünyesinde aynı zamanda istihdama da destek verecek olan “Kandıra Bezi Dokuma Branşı” açtı. Kurs, Eylül ayında faaliyetlerine başlayacak.


Yarım asırdır üretilen Kandıra bezi için dokuma kursu açılacak KO-MEK’te hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede ilk olarak dokuma tezgahları temin edildi. Açılacak kurs öncesinde branşın eğitmenleri de, makine kullanımı konusunda eğitimden geçti. Kursta kullanılacak iplikleri de özenle seçen yetkililer, doğal ve terletmeme özelliğini olan pamuk ve keten iplerin kullanılacağını dile getirdiler.


Öte yandan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve Halk Eğitim Müdürü Ayhan Kazancı, Kandıra bezinin yeniden hayat bulmasını sağlayacak olan Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Kandıra Kaymakamı ve beraberindeki heyet kurs merkezindeki makineleri inceleyerek, yetkililerinden bilgi aldı. Kandıra bezinin Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye’nin önemli bir değeri olduğu vurgulanan Ünal, kültürel bir değerin yaşatılması için çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


Kandıra Bezi Dokuma Branşı Eylül ayında başlayacak. Aynı zamanda önemli bir istihdam branşı olan kursa, vatandaşların şimdiden yoğun ilgisi var. Kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar KO-MEK’in resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini yapabilecek.




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