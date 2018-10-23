Kandıra Bezine KO-MEK özeni

MEK'te branş açıldı.

Bilge Şehir Kocaeli Pojesi ile kentin binlerce yıllık kültürel hazinesine adeta kol kanat geren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KO-MEK ile bu değerleri halka aktarmaya başladı. KO-MEK bu yıl müfredatına aldığı Kandıra Bezi Dokuma branşını hayata geçirdi. Branşa Kandıralıların yanı sıra Kocaeli'nin her ilçesinden vatandaş kayıt yaptırdı.

Kandıra Bezi Dokuma Branşı KO-MEK Kandıra Kurs Merkezi'nde faaliyetlerine başladı. Bunun öncesinde ise Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü branşın en önemli unsuru olan dokuma düzeneklerini temin ederek kurs merkezine yerleştirdi. Kandıra bezinin olmazsa olmazlarından olan iplik detayı da gözden kaçırılmadı. KO-MEK bezine doğallık ve terletmeme özelliğini veren pamuk ve keten ipleri üretim için hazırlandı. Branşın usta öğreticileri de yaz sezonu boyunca eğitimden geçirildi.

Kandıra Bezi'nin yeniden dokuma tezgahlarındaki yerini alması istihdam açısından büyük önem taşıyor. Zira bu kurstan başarılı olarak ayrılacak olan kursiyerler, Kandıra Bezi dokuyarak aile bütçelerine katkı sunabilecek.

Öte yandan Kandıra Kurs Merkezi'nde açılan Kandıra Bezi Dokuma Branşına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Branşa sadece Kandıralılar değil kentin her köşesinden kursiyer kayıt yaptırdı. Kandıra Bezini dokumayı öğrenmek için haftanın üç günü İzmit'ten 15 kişilik bir kursiyer ekibi kurs merkezine geliyor.

Derste kursiyerlere ilk olarak Kandıra Bezinin dokumasında kullanılan iplikler tanıtılıyor. Ardından usta öğreticilerin gözetiminde bu iplikler dokuma tezgâhlarına seriliyor ve dokuma işlemine başlanıyor.

Kursa katılan emekli memur Şaziye Yılmaz, KO-MEK'in Kandıra bezinin dokumasını öğretmek için açtığı kursun kendisini çok sevindirdiğini söyledi. Kandıralı olduğunu söyleyen Şaziye Hanım, “Torunlarıma hatıra bırakmak adına bu kursa katıldım. Onlar Kandıralı ve bu değeri bilsinler istiyorum” dedi.

İzmit'ten Kandıra Bezinin dokumasını öğrenmek için gelen Ayten Altıntaş ise, “Kandıra Bezi dokumayı öğrenmek için İzmit'ten geliyorum. Kursun açıldığını duyduğumda mutlu oldum. Hemen kayıt yaptırdım. Benim evimde annemin dokuduğu Kandıra bezleri var. Şimdi ben de bunlara yenilerini ekleyeceğim. Bize bu fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KO-MEK, Kandıra Bezi gibi, yine yapımı unutulmaya yüz tutmuş ve tarihi zenginliklerimiz arasında yer alan Hereke Halısını eğitim şemsiyesi altına aldı. İmalatı unutulmuş olan Hereke Halısı için KO-MEK'te kurs açılacak. Vatandaşlar dünyaca ünlü bu halının dokumasını açılan istihdam kursunda öğrenecek.