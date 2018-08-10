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10 Ağustos 2018 13:10

Kandıra cezaevinde mahkumlar gardiyanı rehin aldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kocaeli T Tipi Cezaevi’nde mahkumlar tarafından rehin alınan ceza infaz memuru, 6 saat süren ikna çabalarının ardından kurtarıldı.

Kandıra cezaevinde mahkumlar gardiyanı rehin aldı

10 Ağustos 2018 13:10


Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli T Tipi Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevindeki ismi öğrenilemeyen bir mahkum, gece saatlerinde koğuşa giren ceza infaz memurunu henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı rehin aldı. Yaşanan olay sonrası koğuşa gelen yetkililer, mahkumu ikna etmek için çalışma başlattı. Yoğun bir çabayla mahkum ve yanında bulunan koğuş arkadaşları ikna edildi. Yaklaşık 6 saat sonra ceza infaz memuru serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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