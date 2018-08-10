Kandıra cezaevinde mahkumlar gardiyanı rehin aldı

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli T Tipi Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevindeki ismi öğrenilemeyen bir mahkum, gece saatlerinde koğuşa giren ceza infaz memurunu henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı rehin aldı. Yaşanan olay sonrası koğuşa gelen yetkililer, mahkumu ikna etmek için çalışma başlattı. Yoğun bir çabayla mahkum ve yanında bulunan koğuş arkadaşları ikna edildi. Yaklaşık 6 saat sonra ceza infaz memuru serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.