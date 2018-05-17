Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 12:56

Kandıra Kumcağız’a 21 dönümlük mesire alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kandıra İlçesi Kumcağız’da vatandaşların rahatlayıp nefes alacağı, 21 dönüm alana a tipi mesire alanı yapılacak.

Kandıra Kumcağız’a 21 dönümlük mesire alanı

17 Mayıs 2018 12:56


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, alt yapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres atacağı mesire alanları da oluşturuyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesinin turizm beldelerinden Kumcağız’a 21 dönüm genişliğinde ‘a tipi’ mesire alanı yapılacak. Mesire alanın içerisinde birçok sosyal donatı inşa edilecek.


Kumcağız’da başlayacak mesire alanında 12 adet bungalov ev, kır lokantası, mescit ve giriş kontrol binası inşa edilecek. Mesire alanında vatandaşların araçlarını park etmesi için otopark, sportif faaliyetler için mini futbol sahası, çevre duvarları ve çevre duvar üstü ferforje yapılacak. Mesire alanına oturma bankı, kamelya ve çocuk oyun grupları yapılarak, sosyal donatı daha da zenginleştirilecek.


Çalışmaların 180 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç