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24 Temmuz 2018 11:53

Kandıra sahilleri sörf şampiyonlarını ağırlayacak

Kocaeli Kandıra Babalı Sörf Köyü’nde düzenlenecek olan 2018 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ülke genelinde ilk resmi şampiyona olma özelliğini taşıyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuişbirliği ile Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de resmi olarak ilk defa Kandıra’nın Babalı Sörf Köyü’nde düzenleniyor.

Kandıra sahilleri sörf şampiyonlarını ağırlayacak

24 Temmuz 2018 11:53

Kocaeli Kandıra Babalı Sörf Köyü’nde düzenlenecek olan 2018 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ülke genelinde ilk resmi şampiyona olma özelliğini taşıyor


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuişbirliği ile Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de resmi olarak ilk defa Kandıra’nın Babalı Sörf Köyü’nde düzenleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel dalga sörfçüleri katılacağı şampiyonada ilk iki içinde yer alan sörfçüler 2020 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek.


Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet programında yer alan Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkılarıyla Türkiye’de resmi olarak ilk defa Kandıra’nın Babalı Sörf Köyü’nde düzenleniyor. Ayrıca SUP ( kürekli sörf) kategorisinin yarış etabı ise Babalı Sörf Köyü’nde bu sene ilk defa gerçekleşecek.


2018 Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası’nda bireysel kategorilerde; erkekler kısa tahta açık yaş, erkekler uzun tahta açık yaş, kadınlar kısa tahta açık yaş, kadınlar uzun tahta açık yaş, erkekler uzun tahta 18 yaş altı, kadınlar uzun tahta 18 yaş altı ve SUP açık yaş mix yarışları düzenlenecek. Kategorilerde ilk iki sırayı alan sörfçüler önümüzdeki yıllardaki şampiyonalardaki derece yapan sporcularile birlikte 2018 yılı Dalga Sörfü Milli Takımını oluşturarak, 2020 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecekler.


5 gün sürecek şampiyonada 27 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de ücretsiz Aslı Demirer konseri düzenlenecek. KOÜ Kandıra MYO Endüstriyel Yönetim Bölümü mezunu olan sanatçı Gökhan Türkmen ise Aslı Demirer konserine konuk sanatçı olarak katılacak.




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