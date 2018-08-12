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12 Ağustos 2018 09:29

Kandıra sahillerini çöp yuvasına döndüren tatilcilere tepki

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra’da denize girmek için ailesiyle sahile inen bir iş adamı, tatilcilere tepki göstererek 2 çocuğu ve 3 çalışanıyla birlikte 2 saatte çuvallar dolusu çöp topladı.

Kandıra sahillerini çöp yuvasına döndüren tatilcilere tepki

12 Ağustos 2018 09:29


Kocaeli’nin Karadeniz sahiline kıyısı olan tek ilçesi Kandıra’da denize girmek için sahile inen bir aile, tatilcilerin bıraktığı çöp yığınlarına tepki göstererek saatlerce çöp topladı. Kandıra’da bir hayvan çiftliği işleten Orçun Maviş adlı iş adamı, 2 çocuğu ve çalışanları ile birlikte denize girmek için gittiği Kerpe-Sarısu arasındaki ‘havuz’ denilen bölgede çöp yığını görerek kolları sıvadı. Maviş, iki oğlu ve 3 personelinin de yardımıyla alandaki tüm çöpleri toplayarak çuvallara doldurdu.


Çöp toplama anlarını kayda alan Orçun Maviş, zorlu bir çalışma sonrasında çöpleri yola çıkararak çöp konteynerlerine attı. Görüntülerde çöpleri bırakan tatilcilere ‘Bize temiz bir çevre bırakın’ diyerek tepki gösteren çocuklarını kayda alan Maviş, ailesiyle birlikte sahillerdeki çöp toplama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.




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