Kandıra sele teslim oldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kurtyeri Deresi'nin taşması sonrasında ilçe merkezi ile köylerin ulaşımı kesilirken, bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

Kandıra'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Kurtyeri Deresi'nde taşma meydana geldi. Gelen sel taşkınında ilçe merkezi ile bazı köyler arasında ulaşım kesilirken, hayvan çiftlikleri, evler ve araçlar ile tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi. Öğlen saatlerinde fırtına şeklinde başlayan hava muhalefetinin sağanak yağışa dönüşmesi sonrasında Kurtyeri Deresi aniden taştı. Taşma sonrasında ise selin etkili olduğu bölgelere bir süre elektrik kesintileri meydana geldi.

Sokak hayvanlarının sel sularına kapıldığı alanlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bazı evlerin çatılarının da uçtuğu fırtına ve sel sonrasında vatandaşlar hasar gören evlerinde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.