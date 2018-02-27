Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 12:35

Kandıra yarı olimpik yüzme havuzu için ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’da yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu için ihale düzenledi.

Kandıra yarı olimpik yüzme havuzu için ilk adım atıldı

27 Şubat 2018 12:35


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor. İlçelere yarı olimpik yüzme havuzu kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da yapılacak olan havuz için ilk adımı attı. Kandıra Çarşı Mahallesi’nde inşa edilecek yüzme havuzu tesisinin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. 8 milyon 791 bin TL yaklaşık maliyeti bulunan proje için üç firma teklif verdi. En düşük teklif 7 milyon 320 bin TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 7 milyon 819 bin TL oldu.


İhalede firmanın belirlenmesinin ardından havuzun yapımına başlanılacak. Yapımı tamamlanacak olan Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek. Zemin katta giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu yer alacak. Giriş katında ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik tribün yer alacak. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.


Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı beşe çıkacak. Biri Körfez’de faaliyette olan yarı olimpik yüzme havuzlarının Çayırova’daki tesisi de tamamlanma aşamasına gelirken, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşası ise devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
9
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç