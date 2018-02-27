Kandıra yarı olimpik yüzme havuzu için ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor. İlçelere yarı olimpik yüzme havuzu kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da yapılacak olan havuz için ilk adımı attı. Kandıra Çarşı Mahallesi’nde inşa edilecek yüzme havuzu tesisinin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. 8 milyon 791 bin TL yaklaşık maliyeti bulunan proje için üç firma teklif verdi. En düşük teklif 7 milyon 320 bin TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 7 milyon 819 bin TL oldu.

İhalede firmanın belirlenmesinin ardından havuzun yapımına başlanılacak. Yapımı tamamlanacak olan Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek. Zemin katta giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu yer alacak. Giriş katında ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik tribün yer alacak. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı beşe çıkacak. Biri Körfez’de faaliyette olan yarı olimpik yüzme havuzlarının Çayırova’daki tesisi de tamamlanma aşamasına gelirken, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşası ise devam ediyor.