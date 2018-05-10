Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Her İlçeye Kapalı Yüzme Havuzu” projesi kapsamında yapımına başladığı Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temelini düzenlenen törenle attı. Törene , Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Arif Usta Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel’den sonra bu kez de Kandıra ilçesine yüzme havuzu kazandıracaklarını ifade eden Karaosmanoğlu, “Gençlerimizle ve yeni nesille ilgili karamsar düşünceler taşıyanlar lütfen artık bu karanlık düşüncelerinden vazgeçsinler. Şahsen ben tam tersine gençlerimizden ve yeni nesillerden çok ümitliyim. 2023 Türkiye’sini ve Kocaeli’sini gençlerle yükselteceğiz. İşte bunu gerçekleştirecek yatırımlarımızı da hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gücümüzü ve hizmet aşkımızı milletimizden ve özellikle gençlerimizden alıyoruz” dedi.

Gençlerin enerjisinin, dinamizminin ve geleceğe umutla bakan gözlerinin kendisine daima mutluluk ve heyecan verdiğini belirten Kocaeli Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim hizmette motivasyon kaynağımızdır. Her ilçemize yüzme havuzu kazandırma hedefimizde bir adımı daha atıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hizmet etme başarımızın ardındaki gerçek kahramanlar halkımızdır. Vatandaşımızın memnuniyeti, bizim hizmet aşkımızı perçinliyor” diye konuştu.

“Bizler yıllarca bu kentte yüzmeye hasret bırakıldık” diyerek konuşmasını sürdüren Karaosmanoğlu, “İzmit Körfezi’nin 14 yıl önceki halini hatırlıyorsunuz. Bugün bir turizm cenneti olan Kandıra ilçemizde de durum çok farklı değildi. Evet, doğal güzellikleri kendine hayran bırakıyordu belki ama terk edilmişti, hizmetten yoksundu. Tıpkı işlemeyi bekleyen bir pırlanta gibi bir kenarda bekliyordu. Ne yaptık, denizlerimizi temizledik, sahil şeridimizi düzenledik. Bugün 4 mavi bayrağımızdan üçü Kandıra sahillerimizde dalgalanıyor. 2012 yılında ilk kez aldığımız mavi bayraklar, her yıl denetimden geçerek tekrar veriliyor. Eğer kirlilik söz konusu olsaydı, her sene bu bayrağı almaya hak kazanamazdık. Çok şükür yatırımlarımız başımızı önümüze eğdirmedi” şeklinde konuştu.

5 yılda 4 sahile mavi bayrak aldıklarına dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Şimdi de söz verdiğimiz gibi Kandıra’mıza yüzme havuzu kazandırıyoruz. Yüzmeye hasret kalan bu kentte, yüzme havuzları bizler için sadece sosyal bir ihtiyaç değil, bir özlemin son bulması anlamına da geliyor. Mavi bayrağıyla deniz turizminin vazgeçilmez adresi olan Kandıra’mız yüzme havuzuyla cazibesini de katlayacak. Bizlere inandığınız, teveccüh gösterdiğiniz için minnettarız. Yüzünüzde tebessüm bırakabiliyor, arzu ettiğiniz bir ilçede yaşamanızı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. İzmit ilçemizde iki adet, Gebzemizde olimpik, Körfezimizde ise yarı olimpik olmak üzere hizmete açtığımız dört yüzme havuzumuz bulunuyor. Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizde yapacağımız yüzme havuzlarımız eş zamanlı tamamlanacak. Allah 10’uncusunu, 20’ncisini de birlikte açmayı nasip etsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Çarşı Mahallesi’nde inşa edilecek yüzme havuzu toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50x25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3x10 metre çocuk havuzu yer alacak. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 t soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alacak.