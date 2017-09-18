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18 Eylül 2017 11:29

Kandıra yolundaki kazada hamile kadın da hayatını kaybetti

Kocaeli’nde iki otomobilinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde hastaneye kaldırılan hamile kadın da hayatını kaybetti.

Kandıra yolundaki kazada hamile kadın da hayatını kaybetti

18 Eylül 2017 11:29


Edinilen bilgilere göre, İzmit-Kandıra yolunda Çakırcaali Mahallesi mevkinde İzmit yönüne seyir halinde olan 34 ZA 8914 plakalı otomobil, Salih Ambar idaresindeki 77 AP 999 plakalı otomobil ile çarpışmış, çarpmanın etkisiyle 34 ZA 8914 plakalı otomobildeki 6.5 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Ambar, Zeynep Ambar ve oğlu Ali Kayra Ambar (3) yaralanmıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede acil olarak ameliyata alınan hamile Emine Ambar’ın 6.5 aylık bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Ağır olarak hastaneye kaldırılan Emine Ambar’ın da yoğun tedaviye rağmen kurtarılmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemesi sürüyor.




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