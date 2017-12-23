Kandıra’da 22 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında kent genelindeki çiftçilere sertifikalı meyve fidanları dağıtıyor. Kandıralı çiftçileri yüksek verimli meyve fidanlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yapılan törenle 300 çiftçiye 22 bin adet aşılı ceviz fidanı verdi. Fidanlar çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak tedarik edildi. Törene katılan Başkan Vekili Zekeriya Özak, çiftçilere hitap ederek, “Ülkemizin lokomotif sektörü olarak yüzlerce yan sektöre de hayat veriyorsunuz. İnşallah 2023 yılında Türkiye tarım sektöründe dünya da ilk beşe girecek” dedi.

Kandıra Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Şefliği’nde düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Muhtarlıklar Daire Başkanı Lütfü Efil ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Bugüne kadar 151 bin ceviz fidanı dağıtımı yaptık. Bugün de 22 bin adet ceviz fidanı dağıtımı için buradayız. Çiftçilik sadece bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Sabrın olgunluğun emeğin ve alın terinin sembolüdür” dedi.

Çiftçilerin, üreterek hayata değer ve anlam kattığını belirten Başkan Vekili Özak; “Sizler hayatımız görünmez isimsiz kahramanları olarak 365 gün çalışıyor, durmadan usanmadan üretmek için emek veriyorsunuz. Ürettiğiniz her şey ticarete, sanayiye, ihracata ve istihdama dönüşüyor. Ülkemizin lokomotif sektörü olarak yüzlerce yan sektöre de hayat veriyorsunuz. İnşallah 2023 yılında Türkiye tarım sektöründe dünya da ilk beşe girecek. El birliği olunca altından kalkamayacak hiçbir zorluk yoktur” diye konuştu.

“Bu bereketli topraklar dört tane daha Türkiye’yi besleyecek muazzam bir potansiyele sahiptir” sözlerini kullanan Başkan Vekili, Özak, “Bugün köylerimizde uzmanlarımız çiftçilerimize modern tarım yöntemlerini, zararlılarla mücadeleyi öğretiyor. Veterinerlerimiz de sağlıklı ve verimli hayvancılığı uygulamalı olarak anlatıyor. Çiftçimize desteklerimiz her zaman devam edecek. Dağıtılan bu fidanların çiftçimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli’de tapusu ve güncel çiftçi belgesini beyan eden 300 çiftçiye dağıtılacak 22 bin adet cevizin bir bölümü çiftçilere teslim edildi. Dağıtılan ceviz fidanı çeşitleri arasında; 20 bin 250 adet Chandler ana çeşit, bin adet Franquette tozlayıcı çeşit, 750 adet Fernette tozlayıcı çeşit ceviz fidanı bulunuyor.