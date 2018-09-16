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Kandıra'da 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yüzmek için girdikleri denizde bir anda oluşan dalgalara kapılan 3 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Dalgaların sürüklemesi neticesinde boğulma tehlikesi yaşayan Şiar Erbağ, Emir Yalçın ve Enis Yalçın'ı gören çevredeki vatandaşlar, seferber oldu.


Boğulmak üzereyken kurtardıkları 3 kişiyi sahile çıkartan vatandaşlar, bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, bir yandan da boğulma tehlikesi yaşayan şahıslara ilk yardım müdahalesi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kısa süre sonra olay yerine geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Şiar Erbağ, Emir Yalçın ve Enis Yalçın, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralılardan Enis Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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