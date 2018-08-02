Kandıra’da hizmetler yeni binadan yürütülecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Belediyesi için yeni hizmet binası inşa ediyor. Kandıra’nın Akdurak Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni belediye binası 491 ada 1 parselde inşa ediliyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan arazi üzerinde yapılan hizmet binası çalışmalarında, yapının temel ve hafriyat uygulamaları gerçekleştiriliyor. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak bina Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere kazandırdığı üçüncü belediye hizmet binası olacak.

İki uzun bir kısa olma üzere üç blok halinde yapılacak olan bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek. Bina tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, duş, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst borum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapını zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.