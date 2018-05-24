Kandıra’ya da yarı olimpik yüzme havuzu geliyor

Kocaeli’nin tüm ilçelerini Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na kavuşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’ya da bir havuz kazandırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahillerde yaptığı düzenlemeler ve mavi bayraklı plajlar, Kandıra ilçesini cazibe merkezi haline getirirken, yapılan tesis ve yatırımlarla gelişen ilçe, hem Kocaeli’nin hem de çevre illerin yaz günlerinde uğrak yerleri haline geldi. Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzme sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için Kandıra şehir merkezinde yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Çalışmaları başlayan tesisin havuz bölümü kolon ve perde kalıp montajlarına başlandı. Projede hafriyat uygulamaları da devam ediyor.

Çarşı Mahallesi’nde inşa edilen tesis tamamlandığında 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı, bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alacak. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alacak. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.