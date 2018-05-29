Kandıra’ya yeni hizmet binası yapılacak

Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi’nde yapılacak olan yeni belediye binası 491 ada 1 parselde inşa edilecek. Mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait arazi üzerinde yapılacak olan belediye hizmet binası toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak.Toplam üç blok halinde yapılacak olan hizmet binası, 3 bodrum katı, zemin kat ve 3 ana kat şeklinde inşa edilecek. Bina tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek.

Üst borum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapını zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak. Hizmet binası ile Kandıra Belediyesi birimleri tek merkezde hizmet vermesi sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasının yapımı için ihale düzenleyecek. Büyükşehir ihale salonunda yapılacak olan ihale 1 Haziran Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Proje 450 günde tamamlanarak hizmete girecek.