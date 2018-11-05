Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yokuş aşağı giderken kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin çatısından oturma odasına girdi. Uyuduğu odaya 2 ayda 2. kez araç girdiğini görünce şoka giren ev sahibi genç, “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diyerek tepki gösterdi. Sürücü olmadığını söyleyerek başka birini sürücü diye getiren ancak görgü tanıklarının sürücü olarak teşhis ettiği şahıs ise gözaltına alındı.

Olay 23.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Günbatımı Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Gürkan Adalı(22), uyumak için odasına gitti. Bu sırada sokağın üst tarafındaki mezarlık yolundan inen 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, yolun alt tarafındaki Adalı ailesine ait evin çatısına uçarak oturma odasına düştü. Yatağa uzandıktan 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle uyanan Adalı, odasının kapısını açtığında evin çatısından oturma odasına ticari araç girdiğini görünce önce şoka girdi.

Gürültüye uyanan komşuların da yardımıyla araçtan çıkanlar kazanın şoku ile önce olay yerinden kaçtı. Evde bulunan ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan Gürkan Adalı ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından sokağa gelen baba İbrahim ve anne Solmaz Adalı ile mahalleli, mezarlık bölgesinde alkol alanlar nedeniyle benzer kazaların sık sık yaşanmasına tepki gösterdi.

Kaçan sürücü yerine başkası gelince tartışma çıktı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ev sahibi ve komşuları dinlediği esnada ise kaza alanına gelen 3 kişi, sürücünün yanlarındaki genç olduğunu iddia edince kısa süreli gerginlik çıktı. Sürücünün gelen 3 kişinin arasındaki alkollü olduğunu iddia ettikleri A.K. olduğunu söyleyen Adalı ve tanıklar, şahıslar ile tartışmaya başladı. Polis ekiplerinin ara girmesi sonrası Adalı ve mahalleli sakinleşirken, sürücü olduğu iddia edilen A.K. polis aracına alındı.

Daha önce araç giren odayı yeni yaptırmışlar

Olay sırasında diğer oğlunda misafirlikte olduğunu evi görünce şoka girdiğini söyleyen baba İbrahim Adalı, “Ses duydu, bir de baktı ki bir şey parlıyor. Sonra adamı karşısında görmüş. Bu tarafa gelemeyince adam elini uzatıp oğlumu almış. Adama su vermiş oğlum, şoka girmiş diye. Burası bizim oturma odamız. Daha önce de çatıdan oğlumun uyuduğu odaya uçmuştu. O odadan çıkmıştı araba. Yani o odayı yeni yaptık. Burayı da tamir etmiştik. Çatıdan geldi, yukarıdan. Çok süratliydi, alkollüydü. 4-5 metre uçarak çatıya girdi” dedi.

“Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

Uyuduğu esnada odaya giren araç ile şoka girdiğini söyleyen Gürkan Adalı ise, “Ben bu odada yatıyordum zaten. 15 dakika oldu olmadı lavaboya gidip içeri odama geçtim. Daha dalmamıştım ki araba uçmuş. O şeyle kalktım baktım araba mı uçmuş diye bir şey parlıyor. Telefonun flaşını bir yaktım araba evin içinde duruyor yani. 10 dakika önce kalkmasaydım üzerime uçacaktı. Araçtakileri gördüm, polise de söyledim. 2-3 ayda bir araç giriyor. Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diye konuştu.

Aracı kullandığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Evde incelemelerin tamamlanmasının ardından şikayetçi olan ev sahibi, tanıklar ve alkollü olarak aracı kullandığı iddia edilen A.K., polis aracına alınarak işlemler için Yenikent Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.