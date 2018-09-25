“Kanser Farkındalığı ve Çalışan Sağlığı Semineri” düzenlendi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kanser Farkındalığı ve Çalışan Sağlığı Semineri”, Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Kanser Farkındalığı ve Çalışan Sağlığı Semineri” gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen seminere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney gerçekleştirdiği açılış konuşmasında " Bugün Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerçekleştirmiş olduğumuz seminer ile Kanser hastalığının taramalar sayesinde erken teşhis edilmesi, bunlarla ilgili tüm önlemlerin alınması, 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşları ile irtibatlı olunması , tedavilerinden sonra takiplerinin düzenli yapılması, bu şekilde her vatandaşımızın sağlığının daha iyi seviyeye çekilmesi ve ülkemize ciddi katkılar sağlanması amaçlanmakta. Bugünkü seminerimizin aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımızla karşılıklı bilgi paylaşımı ve istişare imkanı sunacağı için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Seminerimize teşriflerinden dolayı Sayın Valimize, Kaymakamımıza, Rektörümüze ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kansere karşı önleyici tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kanser konusu zaman zaman farklı tartışmaları da beraberinde getiren ama en önemlisi insan sağlığını tehdit eden ve bu anlamda alınması gereken tedbirleri öne çıkaran bir durum. Kanserin nedenlerini ve onu önleme noktasındaki şu anda gelinen bilimsel boyut konusunda herkesin hem fikir olduğu bir noktadayız. Belirli faktörleri azaltarak önlemler almak mümkün. En önemlisi erken teşhis yapmaktır. Bunun için toplumda duyarlılığı ve farkındalığı yaratmalıyız. Özellikle birinci basamak sağlık çalışanı olan aile hekimlerimizin bu konuda daha duyarlı olması ve bu gözle insanlara bakarak onlarda belirli bir emare gördüğünde bunu daha üst sağlık kurumlarına yönlendirmesi konusunda hassasiyet göstermelidirler" diye konuştu.

Sağlık alanında Kocaeli'de önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Aksoy, "Kocaeli genelinde Kadın Sağlığı Projemizle aslında bugünkü konumuz olan farkındalık hususunu gündemimize alarak, çalışmalar yapan bir kentiz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı sonu itibariyle Kadın Sağlığı Projesi adıyla 15-69 yaş gurubunda Kocaeli genelindeki 9671 bin kadınımızı hedef kitle olarak belirledik. İl Sağlık Müdürlüğümüzün oluşturduğu ekiplerle her ilçemizde bu eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Bugüne kadar ulaştığımız kadın sayısı 154 bin 569'dur. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın gündemine aldığı ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen belirli konuları da bu kapsamda kadınlarımıza aktarıyoruz. Obezite, anne sütünün faydaları, normal doğum ve kadına yönelik şiddete kadar tüm konuları aktarıyoruz. Bu eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Bu konuda görev alan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerek Sağlık Bakanlığımızın ilimizdeki hastaneleri, gerekse Kocaeli Üniversitemiz ve Tıp Fakültemizin katkılarıyla ilimizde çok önemi çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Doç. Dr. Mesut Sezikli, Doç. Dr. Hasan Terzi, Doç. Dr. Müge Alvur, Dr. Alp Aker, Dr. Emine Tezel, Kadın Sağlığı ve Kanser Farkındalığı konularında, Dr. Berna Şerifi ve İş Sağlığı Uzmanı Nurcihan Özer ise Çalışan Sağlığı konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.