Kapalı pazar alanı bir günde asfaltlandı

Körfez Belediyesi tarafından ilçeye yeni kapalı pazar alanları kazandırılırken, mevcut pazarlar da daha kullanışlı hale getiriliyor. Yukarı Hereke’de yeni bir pazar alanı tamamlanarak hizmete açılırken, 17 Ağustos Mahallesi’ndeki kapalı Pazar alanı da günün şartlarına uygun olarak genişletildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ve pazarcı esnafın talebi doğrultusunda hemen çalışma başlattı. Alan sabah saatlerinde kazı ekipleri tarafından düzeltilirken, asfalt ekibi de kısa süre içerisinde alana gelerek serim işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar bir günde tamamlanan işlemden dolayı Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti.