Kapalı Pazar alanı, dolu uyarısı sonrasında araçların sığınağı oldu

İzmit Belediyesi’nin Ayazma Mahallesi’ndeki kapalı pazarı, dolu yağışından araçların olumsuz etkilenmemeleri için otoparka dönüştürüldü. Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan dolu uyarısı sonrasında mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate alan İzmit Belediyesi yetkilileri, kapalı pazar alanını araçların park etmesi içi tahsis etti. Dolu beklentisi üzerine büyük endişe duyan vatandaşlar İzmit Belediyesi’nin uygulamasından son derece memnun kaldıklarını ifade ederek Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.