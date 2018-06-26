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26 Haziran 2018 17:26

Kapalı Pazar alanı, dolu uyarısı sonrasında araçların sığınağı oldu

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden dolu uyarısı sonrasında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde araçlarını doludan koruyacak yer arayan vatandaşlar, kapalı pazar alanına sığındı.

Kapalı Pazar alanı, dolu uyarısı sonrasında araçların sığınağı oldu

26 Haziran 2018 17:26


İzmit Belediyesi’nin Ayazma Mahallesi’ndeki kapalı pazarı, dolu yağışından araçların olumsuz etkilenmemeleri için otoparka dönüştürüldü. Meteroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan dolu uyarısı sonrasında mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate alan İzmit Belediyesi yetkilileri, kapalı pazar alanını araçların park etmesi içi tahsis etti. Dolu beklentisi üzerine büyük endişe duyan vatandaşlar İzmit Belediyesi’nin uygulamasından son derece memnun kaldıklarını ifade ederek Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.




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