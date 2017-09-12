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12 Eylül 2017 14:41

Kapalı pazarlar için çalışmalar sürüyor

Körfez Belediyesi, 5 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kapalı pazarlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı pazarlar için çalışmalar sürüyor

12 Eylül 2017 14:41


Körfez Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Özellikle göreve geldiği günden bu yana sokak aralarındaki pazarları daha modern kapalı pazar yerlerine taşıma adına adımlar atan Başkan İsmail Baran, ilçe genelinde 5 adet kapalı pazar yapılacağını belirtmişti. Çamlıtepe’de bulunan pazar alanı ise genişletilerek daha modern hale getirildi.


Başkan İsmail Baran’ın ‘5 adet yeni pazar alanı yapılacak’ dediği projelerden biri olan Yukarı Hereke Kapalı Pazar projesi için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, temel açma çalışmalarına başlarken, temel açılması sonrası kısa sürede inşaat çalışmalarının da başlayacağı belirtildi.




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