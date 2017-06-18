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18 Haziran 2017 11:27

Kapanca Sokağa bir butik otel daha

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Kapanca Sokağa bir butik otel daha

18 Haziran 2017 11:27

Nevzat Doğan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu makamında misafir etti.


Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette İzmit Belediyesi’nin Kocaeli Sanayi Odası ile yürüttüğü ikinci butik otel projesiyle ilgili değerlendirme yapıldığı kaydedildi.


İzmit’in turizm şehri olması yolunda belediyelerin dışında diğer kurum ve kuruluşların da desteğinin olması gerektiğini belirten Başkan Doğan, “İzmit’te onlarca tarihi hamam, cami, çeşme ve konağı restore ettik. Turizm kenti İzmit hedefimizde artık belli noktaya ulaştık. Tarih Koridoru Projesini neredeyse tamamladık. Proje kapsamında Kapanca Sokak’ta istimlaklar yaparak restorasyonlar gerçekleştirdik. Tarihi yapıların restorasyon süreçlerinde valiliğimiz başta olmak üzere şehrimizdeki kurumlar da destek oldu. Sanayi Odası da destek olan kuruluşlarımızdan. Birlikte Kapanca Sokak’ta ikinci bir butik oteli şehrimize kazandıracağız” dedi.


KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da tarihi değerlere sahip çıkmanın görevleri olduğunu belirterek, ” Bu konuda İzmit Belediye Başkanımızın heyecanı hepimize teşvik oluyor” şeklinde düşüncelerini ifade etti.




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