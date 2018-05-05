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05 Mayıs 2018 13:36

Kapkaççıyı bakiyesi yetmeyen kredi kartı ele verdi

Kocaeli’nin Çayırovası ilçesinde durakta otobüs bekleyen kadının cep telefonunu çalan hırsızı, büfede alışveriş yaparken limiti yetmeyen kredi kartı ele verdi.

Kapkaççıyı bakiyesi yetmeyen kredi kartı ele verdi

05 Mayıs 2018 13:36


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 28 Nisan 2018 tarihinde bir kap-kaç olayı yaşandı. Olayda, müşteki F.Y.(37) otobüs durağında beklediği sırada yanına yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu aniden alarak koşmaya başladı. F.Y. kaçan hırsızı bir süre takip ettikten sonra, zanlı izini kaybettirdi. Olayın ardından müşteki polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından çevredeki güvenlik kameraları ve KGYS’lerden yapılan incelemelerde zanlının bir büfeye girdiği tespit edildi. Büfede yapılan soruşturmalarda, kişinin bir kredi kartı ile büfeden alışveriş yapmaya çalıştığı ve bakiyesinin yetmemesi üzerine alışverişi gerçekleştiremediği belirlendi. Durum üzerine polis ekipleri pos cihazının bağlı olduğu bankaya ulaşarak, zanlının kullandığı kredi kartını tespit etti. Araştırma neticesinde zanlının A.D.(23) olduğu tespit edildi.


Zanlının tespit edilmesinin ardından ekipler tarafından başlatılan fiziki takip sonucu A.D., 4 Mayıs 2018 tarihinde Çayıralan’da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alının A.D. suçunu itiraf ederek telefonu yaklaşık 500 liraya bir telefon bayisine sattığı belirtti. Ayrıca A.D.’nin 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.


A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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