Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 10:37

KAR-MEK eğitim merkezlerinde çalışmalar sürüyor

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) çalışmalarına devam ediyor.

KAR-MEK eğitim merkezlerinde çalışmalar sürüyor

23 Mayıs 2018 10:37


İlçe halkının sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla açılan KAR-MEK kurs merkezlerinde uzman eğitmenler nezaretinde iğne oyası, giyim, mefruşat, el sanatları, kuaförlük, aşçılık, okuma yazma, halk oyunları, futbol, karate, basketbol gibi spor branşları ile gitar, bağlama gibi müzik dallarında ücretsiz eğitimler verilmeye devam ediyor. Her yıl kursiyer sayısıyla birlikte branş sayısını da attıran KAR-MEK, Kartepeli bayanların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, sosyalleşmelerine de imkan sağlıyor. Kar-mek’i yaşam okulumuz diye adlandıran kursiyerler, kursların şartlarını ve yerlerini iyileştiren Başkan Üzülmez’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyor.


KAR-MEK’te yürüttükleri çalışmalardan bahseden eğitmen Nilgün Akkanoğlu, “Hayal gücümüzü yaratıcılığımızla birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarıyoruz. Hatta birkaç ufak dokunuşla eşyalarımızı hayata döndürüp atılmaktan kurtarabiliyoruz. Her şeyden önemlisi yeniyi eskiye saygı duyarak gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.


34 yıllık meslek hayatına Kartepe’de devam eden eğitmen Nilgün Akkanoğlu, “Yapılan iyileştirmeler, sunulan imkanlar sonucunda başarı kaçınılmaz oluyor. Başkanımıza kendim ve kursiyerlerim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç