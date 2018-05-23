KAR-MEK eğitim merkezlerinde çalışmalar sürüyor

İlçe halkının sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla açılan KAR-MEK kurs merkezlerinde uzman eğitmenler nezaretinde iğne oyası, giyim, mefruşat, el sanatları, kuaförlük, aşçılık, okuma yazma, halk oyunları, futbol, karate, basketbol gibi spor branşları ile gitar, bağlama gibi müzik dallarında ücretsiz eğitimler verilmeye devam ediyor. Her yıl kursiyer sayısıyla birlikte branş sayısını da attıran KAR-MEK, Kartepeli bayanların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, sosyalleşmelerine de imkan sağlıyor. Kar-mek’i yaşam okulumuz diye adlandıran kursiyerler, kursların şartlarını ve yerlerini iyileştiren Başkan Üzülmez’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyor.

KAR-MEK’te yürüttükleri çalışmalardan bahseden eğitmen Nilgün Akkanoğlu, “Hayal gücümüzü yaratıcılığımızla birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarıyoruz. Hatta birkaç ufak dokunuşla eşyalarımızı hayata döndürüp atılmaktan kurtarabiliyoruz. Her şeyden önemlisi yeniyi eskiye saygı duyarak gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.

34 yıllık meslek hayatına Kartepe’de devam eden eğitmen Nilgün Akkanoğlu, “Yapılan iyileştirmeler, sunulan imkanlar sonucunda başarı kaçınılmaz oluyor. Başkanımıza kendim ve kursiyerlerim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.