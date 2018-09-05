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05 Eylül 2018 10:13

KAR-MEK kayıtları başlıyor

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KAR-MEK) 2018-2019 yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı.

KAR-MEK kayıtları başlıyor

05 Eylül 2018 10:13


İlçe halkına yeni beceriler kazandırmayı amaçlayan KAR-MEK, yeni dönem için kayıtları almaya başladı. 2014-18 yılları arasında KAR-MEK’te 9 bin 114 kişi eğitim görürken, bu yıl 14 bin kişiye ulaşmak hedefleniyor. Yeni eğitim döneminde kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, belediye hizmet binalarına, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne ve muhtarlıklara başvurmaları gerekiyor. Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçe halkının sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl da 26 noktada 38 farklı branşta KAR-MEK Kurs Merkezlerinde Kartepeli bayanları buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.


Kartepeliler 2 fotoğraf, diploma fotokopisi, ikametgah ve nüfus cüzdan fotokopisi ile belediye hizmet binası ve zabıta birimlerinden temin edecekleri başvuru formlarını doldurarak kurslara kayıt yaptırabilecekler.




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