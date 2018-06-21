KAR-MEK yıl sonu sergisi açıldı

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK Yılsonu sergisi Ataevler Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılış öncesinde hazırlanan eserler protokol üyeleri tarafından gezildi. Protokol konuşmaları öncesinde kursiyerler yaptıkları konuşmalarda kendilerine bu imkanı tanıyan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kartepe İlçe yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, birim müdürleri ve davetliler katıldı.

KAR-MEK yıl sonu sergisinde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “KAR-MEK yaş kriteri gözetmeksizin herkese hizmet vermektedir. Yıl sonu sergisi ile yapılan eserleri gün yüzüne çıkartıyoruz. Kartepe’de sadece bu yıl 513 kurs açılmış ve bu kurslara bin 799 erkek, 7 bin 940 kadın toplam 9 bin 739 kişi katılmıştır. KAR-MEK kurslarına katılarak meslek edinen hemşehrilerimize El Emeği Göz Nuru çarşısında bedelsiz olarak tüketiciye ulaşma imkanını sağladık. İlk defa ilçe belediyesi olarak KOSGEB-İŞKUR işbirliğinde Girişimcilik Kursları düzenledik. Binlerce Kartepeli bu kurslara katılarak kendi iş yerlerini açma noktasına gelmişlerdir” dedi.

“Göreve geldiğimiz bu yana Kartepemizde her kesime ulaşan projeleri hayata geçirdik” diyen Başkan Üzülmez, “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimizin halkımız tarafından kabul görmesi bizleri mutlu etmekte aynı zamanda gururlandırmaktadır. Projelerimiz aldıkları ödüllerle ülkemizde birçok belediyeye örnek olmuştur. Kartepe’de aile olarak hizmet üretmekteyiz. Halkımız son 16 yılda hak ettiği hizmetlerekavuşmuştur” diye konuştu.

Türkiye’de hizmetlerin ve sağlanan huzur ortamının devamı için istikrarın önemine değinen Üzülmez, “70 cente muhtaç bir ülkeden bu duruma geldik. Kuyruklarla yaşayan bir ülke, size verilen borçların yanı sıra talimatlarla ayakları üstünde durmakta zorlanan bir ülkeden söz sahibi ekonomik anlamda ilk on hedefinde olan bir ülke durumuna geldik. Sosyal belediyecilik anlamında belediyelerimiz tarafından vatandaşlarımıza her türlü hizmet verilmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılan kurslarda başarılı olanlara sertifikaları AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu, Belediye Başkanı Üzülmez tarafından verildi. Protokol üyelerinin katılımıyla yapılan açılış sonrasında sergi gezildi.