KAR-MEK’te görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

36 KAR-MEK öğretmeninin katıldığı eğitimde uygulamalı anlatımın yanı sıra kursta başarılı olanlara sertifika verildi. İlk yardım kursunda özel bir hastane Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Türkan Arslan Eren ve Eğitim Hemşiresi Esra Kubardı tarafından eğitim verildi. Eğitimde hastaya ve yaralıya yapılan bilinçli ilk yardımın hayat kurtarmada ne denli önemli olduğu vurgulandı. Eğitim Hemşiresi Esra Kubardı, Türk toplumunun ‘iyilik’ yapmayı sevdiğini ancak bilinçsiz yapılan müdahalelerin yaralıya ya da hastaya zarar verdiğini belirtti. Acil durumlarda ilk olarak sakin olunması ve hasta ya da yaralının yanı sıra kişinin kendisinin de güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Kubardı, bunlar yapıldıktan sonra mutlaka 112 Acil Servisinin aranması gerektiğini söyledi.

Seminerde önemli bir soruna da değinen Kubardı, 112 Acil Servisinin gereksiz yere aranmaması gerektiğine vurgu yaptı. İlk yardım eğitiminin verildiği seminerde KAR-MEK hocalarına kalp masajı ve suni solunum konusunda maket üzerinde uygulamalı eğitim de verildi. Verilen bilgiler sayesinde KAR-MEK hocaları genel ilkyardım bilgilerinin yanı sıra hastaya acil müdahale yöntemleri, acil servisi aramanın önemi ve yöntemi, organ kopması, yaralanmalar, yanık, donma, kırık- çıkık-burkulma, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda uygulanacak acil müdahaleleri de öğrendi. KAR-MEK hocaları kendilerine bu imkanı sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti