Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 12:00

KAR-MEK’te görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

Kartepe Belediyesi ve özel bir hastane işbirliğinde KAR-MEK bünyesinde görev yapan öğretmenlere ilk yardım kursu verildi.

KAR-MEK’te görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

30 Mayıs 2018 12:00


36 KAR-MEK öğretmeninin katıldığı eğitimde uygulamalı anlatımın yanı sıra kursta başarılı olanlara sertifika verildi. İlk yardım kursunda özel bir hastane Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Türkan Arslan Eren ve Eğitim Hemşiresi Esra Kubardı tarafından eğitim verildi. Eğitimde hastaya ve yaralıya yapılan bilinçli ilk yardımın hayat kurtarmada ne denli önemli olduğu vurgulandı. Eğitim Hemşiresi Esra Kubardı, Türk toplumunun ‘iyilik’ yapmayı sevdiğini ancak bilinçsiz yapılan müdahalelerin yaralıya ya da hastaya zarar verdiğini belirtti. Acil durumlarda ilk olarak sakin olunması ve hasta ya da yaralının yanı sıra kişinin kendisinin de güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Kubardı, bunlar yapıldıktan sonra mutlaka 112 Acil Servisinin aranması gerektiğini söyledi.


Seminerde önemli bir soruna da değinen Kubardı, 112 Acil Servisinin gereksiz yere aranmaması gerektiğine vurgu yaptı. İlk yardım eğitiminin verildiği seminerde KAR-MEK hocalarına kalp masajı ve suni solunum konusunda maket üzerinde uygulamalı eğitim de verildi. Verilen bilgiler sayesinde KAR-MEK hocaları genel ilkyardım bilgilerinin yanı sıra hastaya acil müdahale yöntemleri, acil servisi aramanın önemi ve yöntemi, organ kopması, yaralanmalar, yanık, donma, kırık- çıkık-burkulma, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda uygulanacak acil müdahaleleri de öğrendi. KAR-MEK hocaları kendilerine bu imkanı sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç